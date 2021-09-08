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Психологов привлекли для оказания помощи пострадавшим при взрыве в Ногинске

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:34
Происшествия
Психологов привлекли для оказания помощи пострадавшим при взрыве в Ногинске
pexels.com

Ногинск, 8 сентября. Жильцам дома, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке, оказывают помощь восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы, в том числе и кинологические расчеты, сообщает пресс-служба МЧС России.

Взрыв случился в жилом многоквартирном доме по адресу улице 28 Июня дом 9а. В результате происшествия обрушились два этажа здания. Спасатели эвакуировали 167 жильцов. Жертвами трагедии стали два человека, сообщили в СКР. Также травмы получили семь человек, среди них есть дети. При этом информацию о двух погибших в местной администрации пока подтвердить не смогли.

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взрыв ногинск психологи
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