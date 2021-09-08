Ректор КЧГУ Узденов заявил об успешном проведении прививочной кампании в вузе

Черкесск, 8 сентября. Ректор КЧГУ имени У. Д. Алиева Таусолтан Узденов рассказал о мерах безопасности и проведении прививочной кампании от коронавируса в университете на фоне пандемии.

Карачаево-Черкесский государственный университет является главным вузом республики. В нем учатся свыше 6000 студентов и работают примерно 700 сотрудников. Как и во всех университетах России, в КЧГУ соблюдаются санитарные требования и проводится вакцинация от коронавируса, рассказал Узденов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Так, День знаний в этом году провели на открытом воздухе, с учетом социальной дистанции и соблюдением масочного режима. Линейку можно было посетить только первокурсникам. Чтобы попасть на территорию университета, необходимо измерить температуру и пройти дезинфекционные тоннели. За соблюдением санитарных требований следят инспекторы из сотрудников вуза. Кроме того, в университете провели успешную прививочную кампанию. В настоящее время вакцинацию прошли 100% сотрудников.

Российские власти планируют усилить санитарный контроль в пропускных пунктах через границу, сообщалось ранее. Мера принята на фоне пандемии.