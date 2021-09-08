Группа The Cranberries почтила память солистки Долорес О'Риордан в новом клипе

Дублин, 8 сентября. Ирландская рок-группа The Cranberries представила новый клип в память о солистке Долорес О'Риордан, которой могло бы исполниться 50 лет в этом году.

Долорес О'Риордан могла бы отметить юбилей 6 сентября. Артистка ушла из жизни в 2018 году. Недавно участники группы The Cranberries почтили ее память. Музыканты опубликовали новый музыкальный ролик в честь дня рождения звезды. Видео появилось на YouTube-канале The Cranberries.

Музыканты поделились архивными кадрами с участием певицы в своем ролике. Некоторые из материалов прежде никогда не были опубликованы и лишь недавно стали доступны поклонникам группы и исполнительницы. Памятное видео мгновенно набрало почти 80 тысяч просмотров. Помимо клипа, близкие О'Риордан опубликовали на сервисе Spotify плейлист из 15 знаковых треков The Cranberries.

Недавно поклонников потрясла новость о смерти артиста Жан-Поля Бельмондо. Елисейский дворец объявил, что церемония прощания с культовым актером состоится в парижском Доме инвалидов.