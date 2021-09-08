Почему принцесса Диана надела колье Swan Lake Suite лишь однажды

Лондон, 8 сентября. За время своего пребывания в Букингемском дворце принцесса Диана не раз появлялась на публике в самых шикарных образах и разного рода драгоценностях. Но после развода с принцем Чарльзом она радикально изменила свой стиль. Причем это касалось не только одежды, но и украшений. Трансформация нарядов принцессе удалась быстрее, чем ожидалось. Во многом это произошло благодаря модельеру Джованни Версаче. С ювелирными изделиями же все обстояло не так просто, пишет Marie Claire.

Для того, чтобы пойти на «Лебединое озеро» в королевский Альберт-холл, Спенсер в сотрудничестве с Garrard & Co создала украшение особого, уникального дизайна. Это было колье с бриллиантами и жемчугом южных морей. Оно должно было стать частью комплекта под тематическим названием Swan Lake Suite. В него также входили ожерелье и сережки. В колье она вышла в свет и даже пришла в нем на премьеру, а вот вторую часть украшения, которая в это время была еще на стадии создания, она так и не примерила — 31 августа 1997 года Дианы Спенсер не стало.

В те времена ювелирный дом Garrard был официальным поставщиком украшений для королевской семьи. Принц Чарльз, к примеру, однажды преподнес леди Диане кольцо из каталога именно этой марки. При этом эксперты были уверены, что ей достанется какая-нибудь семейная реликвия, но этого не произошло.

Принцесса обращалась к ювелирам из Garrard и после развода. Она вместе с ними разработала дизайн украшений, символизирующих ее независимость и жизнь с чистого листа.

Но, как выяснилось, колье Диана не приобрела. Она лишь брала его «поносить». А первым его покупателем стал британский лорд, который трудился управляющим в финансовой компании Lehman Brothers в Лондоне. Ходят слухи, что он приобрел их для супруги, но та не стала носить украшения из-за ассоциации с погибшей принцессой Дианой. После этого в 1999 году украшение было продано на аукционе за цену чуть менее миллиона долларов. Покупателем стал техасский бизнесмен Джим МакИнгвейл.

Второй раз набор Swan Lake Suite был продан с аукциона в сентябре 2010 года в Нью-Йорке. Его приобрела семейная пара из Украины, заплатив за него 455 824 фунтов стерлингов. Такая цена была значительно ниже оценочной суммы аукциона, а в 2017 пара продала гарнитур через все тот же аукционный дом Guernsey’s. Приобретатель пожелал остаться анонимным.

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