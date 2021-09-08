«Я пережил это»: более полутора миллионов человек в Мексике остались без света

Сильный подземный толчок на территории Южной Африки произошел вечером 7 сентября в 14 километрах от курортного города Акапулько, сообщила Национальная сейсмологическая служба.

Очевидцы сняли на камеру, как в момент землетрясения в квартирах раскачивалась мебель, а люди на улице испытывали панику. После этого в нескольких частях города отключилось электроснабжение. На кадрах видно, как в столица в одну секунду погрузилась во тьму.

По данным Федеральной комиссии по электричеству, без света осталось более полутора миллионов человек. Однако президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что серьезных разрушений в Мехико нет.

Пользователи сети эмоционально отреагировали на видеозаписи с места происшествия. Одни сравнили землетрясение с кадрами из фильмов ужасов. Другие посчитали, что это божья кара за человеческие грехи. А третьи возмутились, что свидетели снимали происходящее на телефон, а не пытались найти укрытие.

«Я пережил это! Очень страшно! Страшно слышать, как люди умоляют Бога защитить свою жизнь и имущество», — написал очевидец трагедии.

Люди из разных уголков планеты переживают за жителей Мексики и молятся за их благополучие. Один из пользователей рассказал, как несколько раз пережил землетрясение в Лос-Анжелесе и вспомнил, какие эмоции он тогда испытал.

«Это ужасно! Так рада, что с вами все в порядке! Я живу на Аляске и знаю, что это ощущение даже страшнее, чем кажется. Оставайтесь в безопасности!», — рассказал другой комментатор.

Местные власти объявили, что во время стихийного бедствия скончался один человек. На него упал столб. Пресс-секретарь посольства РФ в стране Евгений Ненашкин заявил, что российские граждане не пострадали во время землетрясения.