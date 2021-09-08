Сотрудники МЧС спасли кота после взрыва в ногинской многоэтажке

Ногинск, 8 сентября. Домашнего кота вызволили из квартиры дома, в котором произошел взрыв газа. В ближайшее время его передадут хозяевам.

В Сети появились кадры спасения. На них видно, что сотрудник МЧС залез в квартиру через окно. Он вытащил животное и спустился при помощи лестницы на улицу.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме по адресу улице 28 Июня дом 9а произошел в 06:55 утра. Инцидент случился во втором подъезде дома. Всего оказались повреждены пять квартир. Под завалами могут оставаться люди.

Предположительно, взрыв мог произойти из-за того, что жильцы одной из квартир включили газ на ночь, чтобы согреться — в доме пока не дали отопление, пишут местные СМИ. В результате происшествия погибли два человека, еще семь получили травмы.