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Сотрудники МЧС спасли кота после взрыва в ногинской многоэтажке

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:05
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли кота после взрыва в ногинской многоэтажке
Федеральное агентство новостей  / 

Ногинск, 8 сентября. Домашнего кота вызволили из квартиры дома, в котором произошел взрыв газа. В ближайшее время его передадут хозяевам.

В Сети появились кадры спасения. На них видно, что сотрудник МЧС залез в квартиру через окно. Он вытащил животное и спустился при помощи лестницы на улицу.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме по адресу улице 28 Июня дом 9а произошел в 06:55 утра. Инцидент случился во втором подъезде дома. Всего оказались повреждены пять квартир. Под завалами могут оставаться люди.

Предположительно, взрыв мог произойти из-за того, что жильцы одной из квартир включили газ на ночь, чтобы согреться — в доме пока не дали отопление, пишут местные СМИ. В результате происшествия погибли два человека, еще семь получили травмы.

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