Великобритания стравливает Токио и Сеул в Японском море

Как и предполагалось планом дальнего морского похода, авианосная многоцелевая группа Великобритании с авианосцем R 08 Queen Elizabeth не без приключений достигла конечной точки своего странствия. Вместе с кораблями боевого и тылового обеспечения «Королева» прошла Корейским проливом мимо острова Цусима и вошла в Японское море.

Здесь флот Ее Величества принимает участие в совместных маневрах с военно-морскими силами Южной Кореи, демонстрируя заинтересованным сторонам «военно-морское братство» и «совместную решимость дать отпор врагу». При этом многонациональная эскадра действует на расстоянии суточного перехода от Владивостока, что, вне всякого сомнения, создает военную угрозу РФ. Соответственно, флот России на эту угрозу реагирует.

«Враги» в рамках учений, понятно, Китай, Северная Корея и РФ. Организаторы маневров этого даже не скрывают. Однако есть нюансы. В эти дни рядом с Queen Elizabeth ходит южнокорейский универсальный десантный корабль LPH 6111 Dokdo. Это немного не укладывается в понимание того, что накануне авианосец посещал японо-американскую базу Йокосука, расположенную неподалеку от Токио. Там «Королева» тоже демонстрировала совместную с Японией «решимость дать отпор врагу». Только вот какому врагу? Давайте разбираться.

Старые счеты

Дело в том, что отношения между Токио и Сеулом вопреки обывательскому мнению далеки от идеальных: тому есть свои исторические основания. С 1910 по 1945 годы Япония оккупировала Корейский полуостров и развернула там жесткую авторитарную политику, подвергая местное население, как это принято сейчас говорить, тотальной дискриминации.

Японцы ежедневно демонстрировали порабощенным корейцам свое превосходство, вбивая в сознание оккупированного народа покорность и безропотность. В результате такой политики, даже после окончания Второй Мировой войны и обретения двумя Кореями суверенитета и самостоятельности, Сеул (не говоря уже про Пхеньян) не спешил устанавливать дипломатические отношения с Токио. Первые диппредставительства появились только в 1965 году, а говорить о каком-то потеплении отношений между странами можно только с конца 80-х годов. Тогда же начались и торговые отношения.

Однако это не привело к сдвигу в сознании как корейцев, так и японцев. Так, по данным опроса BBC, который проводился в 2014 году, отношение жителей Страны восходящего солнца к Южной Корее оставляет желать лучшего: только 13% японцев относятся к республике положительно, 37% имеют о ней отрицательное мнение. Со стороны Кореи ситуация более запущена: хоть положительно воспринимают Японию целых 15%, твердое отрицательное отношение выражают 79% из числа опрошенных. Таким образом, получается, что корейцы — это нация, воспринимающая Японию в самом негативном виде в мире.

Japan wins Asia-Pacific popularity poll despite mutual distrust with China, South Korea. pic.twitter.com/vxqq4RYVzo MT @japantimes #icymi — Ray 鄺羡華 (@raykwong) September 12, 2015

В 2019 году в отношениях двух стран наметилось серьезное ухудшение, которое своим следствием имело торговую и таможенную войну. Попытки завершить ее, хоть и предпринимаются обеими государствами, видимо, тщетны, так как менталитет обоих этносов не позволяет идти на примирение со своими кровными врагами.

Но и это еще не все. У двух государств есть и территориальный спор, который печалит Японию с 1945 года. Это острова Лианкур (Содо и Тондо), расположенные в юго-западной части Японского моря — примерно посередине между Японией и Южной Кореей. После окончания Второй Мировой войны они отошли корейцам, но Токио по-прежнему заявляет на них свои права (ситуация очень сильно напоминает отношение Японии к Курилам). Острова представляют собой клочки суши размером триста на триста метров, но Токио придает им (впрочем, как и Курилам) буквально сакральное значение, выстраивая свою политику в отношении Южной Кореи на условиях безусловного возврата этих островов под японский протекторат.

Принимая решение на отчуждение этих островов у Японии в пользу заведомо менее слабой корейской нации, США еще в 1945 году заложили основу для будущего конфликта. В нем они могли бы играть роль некоего управляющего, дав понять обеим сторонам, что при необходимости смогут помочь в решении этого вопроса.

Новое обострение

И Токио, и Сеул все последние годы занимаются обновлением и укрупнением своего флота, давно уже выйдя за рамки чисто оборонительного назначения национальных морских сил. Безусловно, рано или поздно это может привести к реальному военному обострению.

А теперь в японо-корейский конфликт вписалась и Британия, своими боевыми кораблями в тысячах милях от дома создавая дополнительные переживания военным и политикам двух государств. То есть ситуация в реальности выглядит так: авианосная многоцелевая группа, вошедшая в Японское море и имеющая в качестве обозначенных противников флоты Китая, России и Северной Кореи, в реальности занимается действиями провокационного характера. Фактически она углубляет военно-политический кризис в отношениях Японии и Республики Корея.

Остается один вопрос: а кому королева делает хуже? Россия и Китай имеют боевые средства, чтобы обнулить «авианосный фактор». А вот Япония и Южная Корея, став объектами явной провокации от как бы союзника, попали в очень непростую ситуацию, выходить из которой нужно, но мешают менталитет и некие союзнические обязательства. В итоге мы вполне можем увидеть реальную войну там, где ее никто не ждет. Азиатско-Тихоокеанский регион был и остается весьма непредсказуемым местом.