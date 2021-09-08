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Посольство Украины возмутило изображение страны в составе России в итальянском учебнике

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 10:35
Политика
Посольство Украины возмутило изображение страны в составе России в итальянском учебнике
pixabay.com

Рим, 8 сентября. Украину, Белоруссию, Молдавию и Прибалтику изобразили в итальянском школьном учебнике по географии как «российские регионы». Это возмутило посольство Украины в Риме.

Украинское посольство в Риме обратилось в министерство образования страны, Ассоциацию итальянских издателей и к самому издателю учебника с требованием исправить соответствующую ошибку. В дипведомстве рассказали, что искаженную информацию в книге Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia, автором которой является Альберто Фре, обнаружили «внимательные читатели».

«Обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов "российской агрессии" против нашего государства», — сообщили представители посольства на своей странице в Facebook.

К сообщению прикрепили фотографию учебника, где второклассникам предлагают заполнить пробелы в текст о географических границах «российских регионов».

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты попытались ответить на вопрос, как можно защитить российскую историю от искажения фактов. Специалисты отметили, что разоблачение фейков и установление правды имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения.

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украина италия посольство учебник
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