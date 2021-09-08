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Владимир Фриске вспомнил, как Шепелев тратил деньги больной певицы
Шоу-бизнес
Владимир Фриске вспомнил, как Шепелев тратил деньги больной певицы
Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Москва, 8 сентября. Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир откровенно рассказал, как бывший возлюбленный его дочери, телеведущий Дмитрий Шепелев, тратил деньги больной звезды.

Прошло больше шести лет с момента смерти известной исполнительницы, однако даже ради внука семья Фриске не может наладить отношения с ведущим. Отец артистки рассказал, что возможная выгода может заставить Шепелева пойти на многое. Спустя многие годы он вспомнил историю, как перебравший со спиртным артист делил деньги еще живой возлюбленной.

«Дмитрий столько гадостей наговорил, столько всего наделал... Я не бил родителей Димы, а вот его самого хотел ударить. Как-то мы сидели у нас дома после Нового года. Шепелев был пьяный. Жанну мы только покормили, а он сидит и уже начинает ее деньги делить», — рассказал звездный родитель.

Во время лечения Жанны Фриске в Америке Шепелев остался на родине, сославшись на работу. Однако от знакомых семья артистки узнала, что он активно проводил время в ночных заведениях.

«Когда мы ждали Диму в Америке, нам прислали фото, на которых он отдыхает в клубах. Не нужна была ему моя дочь, он хотел только денег!» — отметил Фриске в YouTube-шоу «Психология звезд».

Владимир Фриске подчеркнул, что готов простить Шепелеву все обиды и отдать все что нужно, лишь бы он позволил видеться с внуком. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Однако сам телеведущий не торопится давать возможность бабушке и дедушке проводить время с их уже заметно подросшим внуком. Шепелев планирует отдать восьмилетнего сына Жанны Фриске в спортивную секцию. Отец предполагает у Платона баскетбольный талант.

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фриске шепелев певица
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