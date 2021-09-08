Виторган заговорил о причинах развода с Собчак

Москва, 8 сентября. Актер Максим Виторган спустя два года после развода с ведущей Ксенией Собчак заговорил о причинах разрыва. В новом посте он не назвал имен, но фанаты поняли, о ком идет речь.

Звезда театра и кино разместила на своей странице в Instagram текст, написанный несколько лет назад. Старая запись попалась ему на глаза, и он решил поделиться ею с подписчиками. В публикации он рассуждает о морали, считая ее «очень интимной» вещью.

«Мораль не догма и не существует вне контекста — она глубже и нюанснее. И еще. Как у вас не может быть будущего с человеком, если вам неприятен его запах или неприятно смотреть, как он ест, — так у вас не может быть будущего с человеком, с которым у вас разные представления о морали. Мораль — нравственный закон внутри — обстоятельство непреодолимой силы», — философски написал Максим Виторган.

Интернет-пользователи предположили, что 48-летний актер намекнул на причину развода с третьей женой. Некоторые до сих пор гадают, как Виторган взял в жены «блондинку в шоколаде».

Ксения Собчак и Максим Виторган прожили в браке шесть лет. У супругов родился сын Платон. После развода звезды поддерживают теплые отношения. Ребенок часто гостит у отца. Виторган свободное время отдает сыну: гуляет с ним и учит боксу.