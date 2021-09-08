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ДНР обвинила бойцов ВСУ в минометном обстреле пригорода Донецка
Армия
ДНР обвинила бойцов ВСУ в минометном обстреле пригорода Донецка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 8 сентября. Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу пригород Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, огонь велся по населенному пункту Веселое с применением минометов калибра 120 миллиметров. В общей сложности украинские военные выпустили по территории поселка 24 боеприпаса.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное – Веселое. Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров», — сообщили в представительстве.

Ранее сообщалось, что украинские силовики по приказу командующего ООС усилили слежку за патрулями ОБСЕ. Кроме того, по данным RT, в ЛНР пострадал мирный житель при подрыве на боеприпасе ВСУ. Пострадавший с множественными осколочными ранениями был доставлен в больницу города Кировска.

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