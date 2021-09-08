Эфир: Как объяснить гуманность российского правосудия к рецидивистам и серийным убийцам

В среду, 8 сентября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают, насколько снисходительно российское правосудие относится к серийным убийцам и педофилам.

В ближайшие два года на свободу выйдут 11 серийных убийц, осужденных на смертную казнь еще во времена СССР. Об этом сообщили во ФСИН.

Как правило, за умышленное убийство, даже с отягчающими обстоятельствами, преступник получает лишь пять лет лишения свободы. Но отбывает и того меньше, выходя на свободу по УДО.

Более того, любой уголовник — даже лица, приговоренные к пожизненному заключению, — через 25 лет может выйти на свободу условно-досрочно. Для этого необходимо всего лишь направить в суд соответствующее ходатайство.

И это несмотря на то, что даже сами убийцы признают — раскаяния они не испытывают. Так «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, на счету которого 49 доказанных жесточайших убийств, сказал журналистам, что, выйдя на волю, «убил бы пару человек»:

«Нет раскаяния, говорю же вам. Если бы меня сейчас выпустили, первым делом я убил бы пару человек, чтобы стресс снять, изнасиловал бы женщину, выпил водки. А дальше — как карта ляжет».

Почему в России не суммируют сроки за каждое преступление?

Зачем применять УДО к серийным убийцам, а признанных невменяемыми преступников отпускать на свободу из российских больниц через три года?

Почему ФСИН рапортует о крупнейшем сокращении числа заключенных в России как о достижении, учитывая, что число убийств и тяжких преступлений не падает?

По каким причинам вместо статьи «Убийство» все чаще вменяют более мягкую статью — «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»?

На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечают член Совета по правам человека при Президенте РФ Андрей Бабушкин и депутат Госдумы Виталий Милонов.