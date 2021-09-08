Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 15:19
15:17
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
15:16
Происшествия
Глава Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева на учениях
15:14
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
15:13
Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
15:11
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
15:09
Политика
Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО
15:09
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
15:09
Общество
Герасимов заявил, что имя главы МЧС Зиничева достойно быть увековеченным
15:05
Общество
Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг
15:05
Происшествия
Изрезанный мужской труп нашли в ванной комнате квартиры во Всеволожске
Все новости

Эфир: Как объяснить гуманность российского правосудия к рецидивистам и серийным убийцам

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:00
Общество
Эфир: Как объяснить гуманность российского правосудия к рецидивистам и серийным убийцам
stocksnap.io  / 

В среду, 8 сентября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают, насколько снисходительно российское правосудие относится к серийным убийцам и педофилам.

В ближайшие два года на свободу выйдут 11 серийных убийц, осужденных на смертную казнь еще во времена СССР. Об этом сообщили во ФСИН.

Как правило, за умышленное убийство, даже с отягчающими обстоятельствами, преступник получает лишь пять лет лишения свободы. Но отбывает и того меньше, выходя на свободу по УДО.

Более того, любой уголовник — даже лица, приговоренные к пожизненному заключению, — через 25 лет может выйти на свободу условно-досрочно. Для этого необходимо всего лишь направить в суд соответствующее ходатайство.

И это несмотря на то, что даже сами убийцы признают — раскаяния они не испытывают. Так «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, на счету которого 49 доказанных жесточайших убийств, сказал журналистам, что, выйдя на волю, «убил бы пару человек»:

«Нет раскаяния, говорю же вам. Если бы меня сейчас выпустили, первым делом я убил бы пару человек, чтобы стресс снять, изнасиловал бы женщину, выпил водки. А дальше — как карта ляжет».

Почему в России не суммируют сроки за каждое преступление?

Зачем применять УДО к серийным убийцам, а признанных невменяемыми преступников отпускать на свободу из российских больниц через три года?

Почему ФСИН рапортует о крупнейшем сокращении числа заключенных в России как о достижении, учитывая, что число убийств и тяжких преступлений не падает?

По каким причинам вместо статьи «Убийство» все чаще вменяют более мягкую статью — «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»?

На эти и другие вопросы в прямом эфире отвечают член Совета по правам человека при Президенте РФ Андрей Бабушкин и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Как объяснить гуманность российского правосудия к рецидивистам и серийным убийцам
милонов педофилы рецидивист бабушкин преступность удо мораторий на смертную казнь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru