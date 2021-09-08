Андрей Ургант раскрыл тайну рождения сына Ивана

Москва, 8 сентября. Известный российский актер Андрей Ургант откровенно рассказал о появлении первого ребенка. Телеведущий Иван Ургант не был рожден в официальном браке.

Звезда фильма «Окно в Париж» Ургант признался, что его старший сын родился, когда ему был всего 21 год. В тот период артист был влюблен в свою коллегу Валерию Киселеву, но несмотря на ее беременность, не стал жениться на девушке.

«Я никогда не был женат официально на Валерии Ивановне Киселевой, матери Ивана. Ваня — незаконнорожденный ребенок. Помню, как принес Ваню своей маме. Она говорит: «А что он такой синенький?» Я отвечаю: «Завтра порозовеет»», — поделился воспоминаниями артист, раскрывая тайну рождения наследника в интервью для программы «Судьба человека».

Андрей Ургант рассказал, что мать его первого ребенка всегда была безупречной женщиной и отличной матерью. После расставания с актером она встретила другого мужчину и вышла за него замуж. В этом браке у будущего известного телеведущего родились две сестры, сообщает портал Teleprogramma.pro.

«Когда Ване было 13 лет, она мне позвонила и сказала: «Забери этого человека. Он не любит сестер и моего мужа». И Ваня какое-то время жил со мной», — вспомнил актер.

Ранее Андрей Ургант, выросший в Ленинграде, поздравил любимый город с 318-летием и рассказал в эксклюзивном комментарии ФАН, что в чем его главное отличие от Москвы.