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Медведев опубликовал мотивационный пост в Instagram после выхода в полуфинал US Open
Спорт
Медведев опубликовал мотивационный пост в Instagram после выхода в полуфинал US Open
Global Look Press  /  Zou Zheng/Xinhua

Нью-Йорк, 8 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал мотивационный пост в Instagram-аккаунте после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США.

Вторая ракетка мира в четвертьфинале обыграл нидерландского соперника Ботика ван де Зандсхулпа, пробившегося в основную сетку через квалификацию, в четырех сетах (6:3, 6:0, 4:6, 7:5). Россиянин попал в полуфинал US Open третий раз кряду, сообщает телеканал «360».

«Вперед, вперед, вперед», — написал Медведев в социальной сети.

За путевку в финал россиянин поспорит с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир завершится 12 сентября, призововй фонд составит рекордные 57,5 млн долларов.

В прошлом году победителем US Open стал представитель Австрии Доминик Тим. В напряженном финале он обыграл немца Александра Зверева — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова в матче четвертого круга US Open проиграла чешской сопернице Каролине Плишковой и не смогла пробиться в четвертьфинала турнира Большого шлема (ТБШ), сообщает «МИР 24».

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