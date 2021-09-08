Замглавы МИД России призвал к возобновлению переговоров по СВПД в Вене

Москва, 8 августа. Министерство иностранных дел России призвало в ближайшее время возобновить переговоры в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые прервались минувшим летом.

В интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что иранская ядерная программа продолжает развиваться, но этот процесс обратим — нужно лишь вернуться к переговорам на венской площадке.

«Для этого необходимо скорее возобновить переговоры в Вене и продолжить их с той точки, с той позиции, на которой все участники переговоров возобновились, когда они были прерваны», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, в переговорном процессе не должно быть «откатов назад, не должно быть ревизий каких-то пониманий, которые уже заложены в черновик проекта имеющихся договоренностей». Попытки пересмотреть уже достигнутые договоренности будут контрпродуктивными, считает замминистра.

????????DFM S.#Ryabkov to @rianru:



????Today I will hold the consultations with the #US Special Envoy for #Iran Robert Malley in Moscow. We will focus on the situation regarding the task of #ViennaTalks resumption. The pause has been way too long.#JCPOA #NuclearDeal pic.twitter.com/WWQz99AYhR — Russian Mission Vienna (@mission_rf) September 8, 2021

Рябков также анонсировал консультации со специальным посланником США по Ирану Робертом Мэлли, которые пройдут 8 августа. Главной темой диалога станет ситуация с возобновлением венских переговоров.

«Пауза была слишком долгой», — считает замглавы МИД.

Кроме того, от лица внешнеполитического ведомства России Рябков обратился к Ирану с призывом продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое было прервано несколько месяцев назад.

Напомним, весной текущего года власти Ирана заявили, что решили повысить уровень обогащения урана до 60% в ответ на диверсию, организованную Израилем на ядерном проекте в Натанзе. А 7 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором заявило о резком росте запасов этого элемента у Исламской республики. Кроме того, агентство выразило обеспокоенность в связи с отказом Тегерана предоставить доступ к мониторинговому оборудованию.

#UN watchdog: #Iran has quadrupled its stocks of 60%-enriched #uranium since May. #IAEA also warns its ability to assess Iran’s nuclear activities is ‘seriously undermined’ because Tehran is blocking its access to monitoring equipment [TOI] pic.twitter.com/E2HOEDyUcM — Eli Dror (@edrormba) September 7, 2021

На этом фоне у мирового сообщества вызывает обеспокоенность в связи с застоем в переговорах по возобновлению СВПД, которые стартовали в Вене в апреле. В июне завершился шестой раунд диалога, по итогам которого, как заявляли участники процесса, стороны наконец приблизились к соглашению. Однако по истечении нескольких месяцев переговоры не возобновились.

Ожидалось, что новый раунд диалога будет запущен после смены власти в Иране в августе, но никаких точных сроков до сих пор не названо. Между тем в Тегеране заявляют о готовности вновь приступить к процессу.