Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 10:49
10:48
Происшествия
ФАН публикует обновленный список пострадавших при взрыве в Ногинске
10:46
Армия
Военную базу ВС РФ в Таджикистане усилили крупнокалиберными пулеметами «Утес»
10:43
Общество
Цифровая платформа для взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков появится в России
10:43
Экономика
Дефицит газа в хранилищах может изменить позицию ЕС по «Северному потоку — 2»
10:42
Экономика
ФГБУ «Агроэкспорт» ожидает успеха России на мировом рынке шоколада
10:42
Происшествия
Появились кадры с места взрыва в екатеринбургской многоэтажке
10:41
Происшествия
Под завалами после взрыва в Ногинске могут находиться три человека
10:40
Экономика
Кабмин предоставит Росприроднадзору 1,46 млрд рублей
10:39
Армия
«Талибан» опроверг сведения о передаче афганской базы Баграм Китаю
10:36
Политика
Соратник Навального Волков создал в США клон ФБК для получения «донатов»
Все новости

Замглавы МИД России призвал к возобновлению переговоров по СВПД в Вене
Весь мир
Замглавы МИД России призвал к возобновлению переговоров по СВПД в Вене
wikipedia.org  /  The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Москва, 8 августа. Министерство иностранных дел России призвало в ближайшее время возобновить переговоры в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые прервались минувшим летом.

В интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что иранская ядерная программа продолжает развиваться, но этот процесс обратим — нужно лишь вернуться к переговорам на венской площадке.

«Для этого необходимо скорее возобновить переговоры в Вене и продолжить их с той точки, с той позиции, на которой все участники переговоров возобновились, когда они были прерваны», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, в переговорном процессе не должно быть «откатов назад, не должно быть ревизий каких-то пониманий, которые уже заложены в черновик проекта имеющихся договоренностей». Попытки пересмотреть уже достигнутые договоренности будут контрпродуктивными, считает замминистра.

Рябков также анонсировал консультации со специальным посланником США по Ирану Робертом Мэлли, которые пройдут 8 августа. Главной темой диалога станет ситуация с возобновлением венских переговоров.

«Пауза была слишком долгой», — считает замглавы МИД.

Кроме того, от лица внешнеполитического ведомства России Рябков обратился к Ирану с призывом продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое было прервано несколько месяцев назад.

Напомним, весной текущего года власти Ирана заявили, что решили повысить уровень обогащения урана до 60% в ответ на диверсию, организованную Израилем на ядерном проекте в Натанзе. А 7 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором заявило о резком росте запасов этого элемента у Исламской республики. Кроме того, агентство выразило обеспокоенность в связи с отказом Тегерана предоставить доступ к мониторинговому оборудованию.

На этом фоне у мирового сообщества вызывает обеспокоенность в связи с застоем в переговорах по возобновлению СВПД, которые стартовали в Вене в апреле. В июне завершился шестой раунд диалога, по итогам которого, как заявляли участники процесса, стороны наконец приблизились к соглашению. Однако по истечении нескольких месяцев переговоры не возобновились.

Ожидалось, что новый раунд диалога будет запущен после смены власти в Иране в августе, но никаких точных сроков до сих пор не названо. Между тем в Тегеране заявляют о готовности вновь приступить к процессу.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Замглавы МИД России призвал к возобновлению переговоров по СВПД в Вене
иран ядерная сделка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru