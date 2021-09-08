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«Представить не могу»: блогеров поразили испытания реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
Общество
«Представить не могу»: блогеров поразили испытания реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
Prt Scr youtube.com  /  To remember

Москва, 8 сентября. Стриминг-сервис Okko представил новый эпизод патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Участники поделились впечатлениями после переправы по реке пушки весом 560 кг.

Команда TikTok-блогеров приняла участие в продолжении шоу «Пережить, чтобы помнить», где каждое испытание основано на реальных событиях периода Второй мировой войны. Интернет-звезды и студенты Макс Фит, Артем Эйкстер, Максим Усманов и Артем Мельников должны были вновь показать свои силы сразу в двух непростых испытаниях.

Так, команде предстояло всего за шесть часов возвести противотанковые надолбы в районе Ильинки и переправить через реку пушку, которая весит внушительные 560 кг. Артем Эйкер остался поражен новым вызовом шоу.

«Я точно надолго запомню сегодняшний день и как мы тащили эту пушку. Это какой-то невозможный вес. Я даже представить не могу, как в военные годы солдатам удавалось под обстрелами, рискуя жизнями, переправлять такое орудие. Это правда очень тяжело. Во всех смыслах», — поделился блогер.

Другая команда состояла всего из одной девушки, Елизаветы Кравченко. Студентка должна была подоить козу. Участница уверенно прошла испытание, но призналась, что в тот раз впервые столкнулась с таким животным.

Совсем скоро героям проекта предстоит выйти в финал, чтобы бросить себе вызов в восьмом эпизоде шоу «Пережить, чтобы помнить». Патриотическое шоу уже набрало более 30 млн просмотров и готовится представить четыре новых выпуска с участием других команд. Программа выходит при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».

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подвиг блогеры реалити-шоу Пережить, чтобы помнить
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