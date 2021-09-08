Андрей Ургант рассказал, почему расстался с Аленой Свинцовой

Санкт-Петербург, 8 сентября. Актер театра и кино, отец самого популярного российского телеведущего Андрей Ургант в студии телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделился с ведущим Борисом Корчевниковым подробностями о неудачном браке с актрисой Аленой Свинцовой, пишет Teleprogramma.pro.

«От отношений с Аленой у меня родилась дочь Мария. Они сейчас в прекрасных отношениях с Иваном. С Аленой у нас случилось институтское знакомство. Мы были вместе всего четыре года, а потом мне все это надоело», — вспомнил Андрей Львович.

По словам актера, он расстался с супругой из-за того, что ее не устраивала его зарплата.

«Она меня прессовала. Ради нее я работал грузчиком, почтальоном, береговым матросом. Даже на ликероводочном заводе трудился, но ей все было мало», — сокрушается Ургант.

Актриса Алена Свинцова долгое время служила в театре Комиссаржевской. В 1996 году женщина навсегда покинула Россию. Сейчас она вместе с дочерью Марией, которой на момент переезда было 12 лет, живет в Нидерландах. Ургант долгое время не общался с дочерью, из-за чего он до сих пор переживает.

Актер также рассказал и о тяжелом характере своей матери. По его словам, она долгое время не принимала избранницу внука Ивана Урганта — Наталью Кикнадзе.

«Наташа ни в какие гламурные журналы не лезет. Она занимается домом, детьми и Иваном. Для моего сына она идеальная жена. Это любовью и называется. Они одноклассники. Друг друга давно знают. Никакого романа в школе у них не было. Моя мама строила различные козни. Она три года Наташку на порог дома не пускала. Она говорила, что у нее двое детей. Я сказал ей, чтобы терпела», — вспоминает актер.

Андрей Ургант назвал свою мать «Салтычихой». По его словам, она всегда отличалась помещичьими замашками и долгое время не подпускала никого ни к сыну, ни к внуку, но через какое-то время поняла, что ее внук счастлив, и после этого приняла его избранницу.

Ранее сообщалось, как Андрей Ургант раскрыл тайну рождения сына Ивана.