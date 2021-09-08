Эфир: Почему рецидивисты вновь и вновь убивают российских детей

В среду, 8 сентября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова, где обсуждают рецидивную преступность и методы борьбы с ней.

Рецидивная преступность в России составляет почти 45%. При этом даже на убийц детей распространяется мораторий на смертную казнь, действующий с 1997 года. В результате люди, совершившие зверские преступления, выходят на свободу и повторяют их.

В начале августа в Удмуртии над малолетней девочкой надругался приговоренный к расстрелу, но вышедший по УДО рецидивист. Неделей раньше Самарский областной суд принял к рассмотрению ходатайство о досрочном освобождении другого педофила — Олега Рылькова, который убил и изнасиловал десятки детей.

Педофил из Кемеровской области Виктор Пестерников, отсидев 10 лет и добравшись до свободы, изнасиловал и убил двух девочек. Пестерникову — 41 год, если за это преступление он снова получит всего 10 лет, то выйдет в 51 год и сможет еще не раз совершить преступления в отношении детей.

Как остановить этот смертельный конвейер?

Кто отвечает за отсутствие должного контроля и наблюдения за опасными преступниками, которые оказались на воле?

Почему общество — за смертную казнь, а депутаты, которых это общество выбрало, не решаются снять мораторий?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечает уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.