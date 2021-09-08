ФНС России назвала самые высокооплачиваемые профессии среди самозанятых

Москва, 8 сентября. Специальности, которые приносят самозанятым самые высокие доходы, назвали представители Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Самые высокооплачиваемые профессии среди самозанятых можно найти в IT-сфере, юриспруденции, психологии. Также больше всего получают проектировщики, переводчики и консультанты. Наиболее высокий заработок наблюдается у жителей Москвы и Подмосковья. Также большие зарплаты в этих сферах получают в Татарстане, на Чукотке и в Санкт-Петербурге.

При этом у мужчин заработная плата на 30% превышает доходы женщин. Всего Федеральная налоговая служба (ФНС) России зафиксировала 41% женщин и 59% мужчин среди самозанятых в стране. Самые молодые представители этих профессий проживают в Северной столице, Дагестане, Нижегородской, Тюменской и Воронежской областях, сообщает РИА Новости.

Лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич ранее объяснила, почему некоторые профессии остаются недоступными для женщин. Большинство запретов основаны на особенностях физиологии.

Медиахолдинга Rambler&Co до этого провел опрос среди блогеров и пользователей Сети. Респонденты считают, что блогеры больше всего доходов получают от рекламы, сообщает «Ридус».