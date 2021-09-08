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Причиной взрыва в ногинской многоэтажке мог стать включенный на ночь газ
Происшествия
Причиной взрыва в ногинской многоэтажке мог стать включенный на ночь газ
Федеральное агентство новостей

Ногинск, 8 сентября. Появилась предварительная версия, из-за которой случился взрыв газа в жилом доме № 9а на улице 28-го Июня. Жильцы включили газ на ночь, чтобы согреться, сообщают местные СМИ.

Люди включили плиту на ночь из-за неработающего в доме отопления. В результате огонь погас, а газ заполнил помещение и сдетонировал, когда утром в квартире зажгли свет.

Мощный хлопок газа зафиксировали рано утром. При происшествии погибли два человека — мужчина и женщина. Информация об этом официально подтверждена СКР. Кроме того, пострадали пять человек. Среди тех, кто получил травмы, оказались дети. Пострадавших госпитализировали.

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