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Экипажи МиГ-31БМ отработают перехват самолетов «врага» на учениях Забайкальском крае
Армия
Экипажи МиГ-31БМ отработают перехват самолетов «врага» на учениях Забайкальском крае
Народные новости России  /  Дмитрий Жаворонков

Екатеринбург, 8 сентября. Экипажи истребителей МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа преодолели около 2000 километров для проведения учений в Забайкальском крае.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, самолеты вылетели из Красноярского края и провели передислокацию на оперативный аэродром под Читой. Экипажи выполнили разведку маршрутов подлета к воздушной гавани и выверили параметры маневров на каждом участке маршрута.

В рамках основного этапа учений летчикам предстоит осуществить перехват воздушных целей условного противника, а также выполнить боевые пуски ракет большой дальности действия по воздушным мишеням «Стриж».

Ранее китайские аналитики назвали самолет ВКС РФ, который больше других нервирует американских военных. При этом лидерство России в воздухе, как пишет RT, обеспечивается за счет поставок новых боевых машин.

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