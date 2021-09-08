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Пользователи «ВКонтакте» пообещали помочь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 10:20
Происшествия
Пользователи «ВКонтакте» пообещали помочь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске
Федеральное агентство новостей

Ногинск, 8 сентября. Пост, в котором люди заявили о готовности помочь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме, появился в соцсети.

Неравнодушные граждане предлагают предоставить жилье для тех, кто остался без квартиры. Также один из мужчин написал, что может перевезти вещи местных жителей совершенно бесплатно. Комментарии пользователей собрали более сотни лайков.

Пользователи «ВКонтакте» пообещали помочь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске
Федеральное агентство новостей  / 

Взрыв газа произошел сегодня в 06:55 в многоквартирном жилом доме № 9а на улице 28-го Июня. Инцидент случился в квартире во втором подъезде, в результате обрушилась часть здания. Кроме того, оказались разрушены пять квартир. В результате произошедшего погибли два человека, еще пять получили различные травмы.

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