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Росмолодежь объявила о запуске программы бесплатных путешествий для студентов
Общество
Росмолодежь объявила о запуске программы бесплатных путешествий для студентов
wikipedia.org  /  Andrew Shiva / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 сентября. Регистрация на участие в программе бесплатных туристических поездок для молодежи «Больше, чем путешествие» открылась в России. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

Росмолодежь и Ростуризм запустили программу совместно с Минобрнауки России, АНО «Россия — страна возможностей» и обществом «Знание». Об этом было объявлено во время онлайн-шоу «Путешествие к мечте» при участии первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«Меня очень порадовало: когда ребят сегодня спрашивали, что было бы крутой наградой за победу в олимпиадах и конкурсах, то абсолютное большинство говорит, что это не деньги, а возможность увидеть страну, путешествия», — заявил Кириенко.

Программа путешествий охватит все федеральные округа страны. В рамках мероприятия студентам будет доступно не менее 250 маршрутов, в том числе туры выходного дня и многодневные поездки. При этом первое путешествие уже запланировано на 23 сентября.

Ростуризм тем временем намерен запустить на Дальнем Востоке аналог американской программы Work&Travel. Таким образом планируется привлечь молодежь для работы и жизни в регионе.

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