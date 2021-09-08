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МИД Финляндии оценил влияние России, Китая и США на международные отношения
Политика
МИД Финляндии оценил влияние России, Китая и США на международные отношения
pixabay.com

Хельсинки, 8 сентября. Внешнеполитическое ведомство Финляндии опубликовало аналитический документ о развитии международного сотрудничества.

Финские дипломаты в своей работе выразили мнение, что на текущем этапе международное сотрудничество находится в кризисе. Основными факторами, влияющими на это, выступают напряженность в отношениях между крупными странами и торговые войны.

В частности, в МИД отметили, что Китай якобы пытается создать новый мировой порядок, а действия России создают некую «угрозу» безопасности. Дипломаты подчеркнули, что речь идет о районах, которые прилегают к государственной границе Финляндии. О каких именно действиях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Ранее стало известно, что Финляндия собиралась в июле открыть границы для туристов. Для въезда в страну необходимо предоставить справку о пройденном курсе вакцинации от коронавируса.

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россия китай финляндия
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