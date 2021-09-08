«Говорите по-русски!»: ЛДПР за русскую культуру, за русский язык!

Глобализация и масштабная реклама пошлой англосаксонской модели «жить и мыслить» привели мировую культуру в плачевное состояние. Не осталась в стороне и Россия. Серьезная часть молодого поколения страны говорит на жуткой смеси англицизмов и блатного жаргона. Что же делать? Как спасти наш язык и нашу культуру от иностранной экспансии? Ответ дает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Начинать надо с себя!

Русский язык существует веками, а мода на его искажение обновляется чуть ли не каждый год. Жаргон молодых людей каждого нового поколения, начиная с брежневской эпохи, состоит из слов английского языка: таково влияние Запада.

Но человек говорит так, как думает, и отказываться от грамотной речи — значит лишать себя грамотных и богатых по содержанию мыслей.

Конечно, иногда новые слова, взятые из других языков, входят в русский язык и обновляют его. Но такую судьбу могут заслужить только те заимствования, для которых нет более емкой и точной замены в русском языке.

Мы не рабы и должны говорить на собственном, на русском языке! Зачем говорить «перфоманс», если есть русское слово «представление»? Зачем говорить «дилер», когда есть «посредник». Скоро вообще нас заставят делать английский акцент в русской речи.

Начинать сражение за родной язык, за русскую культуру надо с себя, со своей семьи. Играйте на досуге в русские синонимы иностранных слов. Придумайте своего рода «штрафы» за неразумное употребление иностранщины. Например, кто скажет вместо «сведения» — «информация» или вместо «крайний срок» — «дедлайн» — получает внеочередной наряд на мытье посуды или вынос мусора.

Вот в такой шутливой, совершенно ненавязчивой форме надо избавлять себя и близких от употребления иностранного словесного импорта.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Государственный надзор

Гражданин России без русской культуры — кто он такой? Он остается в лучшем случае «русскоязычным». И то не вполне.

Все эти наши «менеджеры» — они же потрясающе безграмотны! Они пишут с ошибками! Почитайте любую деловую переписку. Это катастрофа. Ведь знание языка — важнейший показатель уровня культуры.

Надо на государственном уровне запретить в России неоправданно использовать заимствованные слова. Особенно это касается СМИ. Журналисты используют иностранные слова даже при массе русских аналогов.

Надо давать для СМИ список слов, которые нельзя употреблять, когда вместо них есть нормальные русские слова. Будем биться, чтобы на столе у каждого журналиста, репортера, радио- и телеведущего был этот список, чтобы звучал нормальный русский язык.

Надо срочно спасать основы нашей жизни. Надо срочно спасать Россию! Пока еще не поздно.