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«Длинный список»: экс-посол США в РФ Макфол заявил о наличии поклонников Путина в Европе
Политика
«Длинный список»: экс-посол США в РФ Макфол заявил о наличии поклонников Путина в Европе
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Вашингтон, 8 сентября. Консервативные и ортодоксальные «идеи путинизма» нашли сторонников со всего международного сообщества, они также присутствуют и в США, и в Европе.

Соответствующее заявление сделал бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. По его словам, первые десять лет российский президент Владимир Путин продвигал свои идеи внутри государства, а следующее десятилетие — начал экспортировать их в другие страны. Об этом он рассказал на виртуальном круглом столе, посвященном отношениям США, России и Китая.

«Я могу продолжать — есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе, наш бывший президент, который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту (США Джо. — Прим. ФАН) Байдену», — подчеркнул Макфол.

Ранее бывший американский посол в России рассказал о двух опасных событиях в Европе. По его словами, потенциально критическими точками могут стать Черногория и Европа. Макфол подчеркнул, что уничтожения НАТО якобы хочет Путин.

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