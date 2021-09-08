Пострадавших шахтеров из ЛНР примут ростовские больницы

Ростов-на-дону, 8 сентября. Пострадавших во время аварии на шахте «Красный партизан», находящейся в Луганской народной республике, примут Ростовские больницы. Об этом накануне сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В своем комментарии для vesti.ru он отметил, что раненым будет оказана вся необходимая помощь. Их перевезут в клиники Ростовской области, а если возникнет необходимость, то и в Москву.

«Это наши люди, наши сограждане и Россия не останется в стороне», — подчеркнул Андрей Турчак.

Какие именно из ростовских больниц примут раненых шахтеров, пока неизвестно.

Ранее ФАН сообщал о крупной аварии на шахте «Красный партизан» в ЛНР. Канат транспортной кабины (клети) оборвался при спуске. В кабине находилось 28 горняков, 9 из них погибли.