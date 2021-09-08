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Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 09:53
Технологии
Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера
unsplash.com  /  Thom Holmes

Москва, 8 сентября. Мессенджер Telegram испытывает сбои в работе, сообщают пользователи. По данным сайта Downdetector, проблемы в функционировании приложения наблюдаются по всему миру.

По состоянию на 9:03 по московскому времени зафиксировано 215 жалоб. Большинство сообщает о проблемах с подключением, а часть пользователей — о не отправляющихся сообщениях.

Telegram был создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем социальной сети «ВКонтакте». Мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами, является одним из самых популярных приложений в этом сегменте по всему миру.

В конце августа Telegram стал 15-м приложением, которое загрузили не менее 1 млрд раз. Ранее эту планку преодолели WhatsApp, Facebook, Messenger и Spotify. Больше всего приложение устанавливали в Индии, на которую пришлось 22% скачиваний. На втором месте находится Россия с долей 10%, а на третьем — Индонезия (8%).

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