Беременная Кайли Дженнер показала видео с процедур

Вашингтон, 8 сентября. Сестра звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян Кайли Дженнер официально подтвердила вторую беременность. Отцом малыша стал рэпер Трэвис Скотт.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое поставило точку в догадках поклонников о пополнении в семье. На коротком ролике знаменитость показала тест на беременность, давший положительный результат. На кадрах также запечатлен поход модели на процедуры и в кабинет УЗИ, где врач показывает плод. В ролике Дженнер демонстрирует «беременный» живот.

На каком сроке находится 24-летняя звезда, она не сообщила. Пока не ясно, когда Дженнер и Скотт во второй раз станут родителями.

Сестры Дженнер не смогли сдержать эмоций. Узнав о второй беременности модели, они поспешили поздравить ее с радостным событием.

«Плачу!» — заявила Ким Кардашьян. «Я не могу с этим справиться!» — добавила Кендалл Дженнер.

Поклонники несколько недель назад заподозрили Кайли Дженнер в беременности. Позднее сообщения о пополнении в семье подтвердили источники зарубежных изданий. Но пара держала молчание о радостном событии.