МАГАТЭ заявляет о резком увеличении Ираном запасов обогащенного урана

Тегеран, 8 сентября. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало квартальный отчет, в котором заявило о резком увеличении Ираном запасов высокообогащенного урана. Выдержки из документа приводят агентства Bloomberg и Reuters.

Согласно информации, представленной в отчете, за последние три месяца иранские запасы урана, обогащенного до 60%, возросли с 2,4 кг до 10 кг. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении элемента с уровнем обогащения 20% — его количество увеличилось с 63 до 84 кг, а запасы урана с чистотой менее 5%, наоборот, снизились — с 3 141 кг до 2 278 кг.

#UN watchdog: #Iran has quadrupled its stocks of 60%-enriched #uranium since May. #IAEA also warns its ability to assess Iran’s nuclear activities is ‘seriously undermined’ because Tehran is blocking its access to monitoring equipment [TOI] pic.twitter.com/E2HOEDyUcM — Eli Dror (@edrormba) September 7, 2021

Кроме того, МАГАТЭ заявляет, что Тегеран до сих пор не предоставил ведомству доступ к оборудованию для мониторинга.

«Неспособность Ирана удовлетворить запросы агентства по предоставлению доступа к его мониторинговому оборудованию серьезным образом подрывает технические возможности агентства», — считают в организации.

Iran is blocking United Nations atomic agency inspectors’ access to nuclear-related sites and continues to expand its nuclear activities, the International Atomic Energy Agency said in two confidential reports Tuesday https://t.co/1xO65IDE9Q — The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2021

Тот факт, что иранские власти отказывают МАГАТЭ в доступе к своим ядерным объектам, вызывает обеспокоенность агентства. По словам генерального директора ведомства Рафаэля Гросси, Тегеран также не предоставил объяснений по поводу обнаруженных частиц урана на четырех объектах, которые официально не декларировались в качестве ядерных. Гросси заявляет о своей готовности нанести визит в Иран, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с новым правительством республики.

Новые ограничения

Тегеран принял решение ограничить доступ к ядерным объектам для инспекторов МАГАТЭ в конце февраля. Впоследствии стороны заключили соглашение о продолжении ряда проверок, которое истекло в мае, но было продлено еще на один месяц. Однако в конце мая иранские власти заявили, что лишают агентство доступа к данным с камер, установленных на территории ядерных объектов, и пригрозили удалить записи с них за последние три месяца.

О том, что Иран начал обогащение урана до 60% было объявлено в апреле. Тогда стало известно, что на ядерном объекте в Натанзе установили новые, более современные центрифуги.

«21 апреля агентство подтвердило, что на предприятии по обогащению топлива [в Натанзе] были установлены шесть каскадов из максимум 1 044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4, некоторые из них уже используются», — заявляло МАГАТЭ в одном из своих отчетов.

Иранские власти мотивировали решение повысить уровень обогащения урана в ответ на диверсию Израиля на объекте в Натанзе 11 апреля. При этом экс-президент страны Хасан Роухани отмечал, что обогащение будет осуществляться исключительно в мирных целях.

Венский диалог

Стоит отметить, что параллельно с этим с апреля в Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой ядерной сделки, ограничивающей ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций с республики. Соглашение было заключено в 2015 году при участии Тегерана и властей стран «шестерки» (США, Франция, Россия, Великобритания, Германия, Китай), однако Штаты в одностороннем порядке вышли из него в 2018-м. После этого Вашингтон начал последовательно ужесточать рестрикции в отношении Исламской республики, а Тегеран — повышать уровень обогащения урана.

В текущем году стороны сделки приступили к диалогу относительно возрождения СВПД. Шестой раунд переговоров завершился в июне, на тот момент было известно, что их участники близки к соглашению. Также поступали сообщения о возобновлении переговорного процесса после смены власти в стране в августе, однако на данный момент точные сроки остаются неизвестными.