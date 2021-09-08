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Внезапная проверка боеготовности началась в спецбригаде Росгвардии в Ленобласти
Армия
Внезапная проверка боеготовности началась в спецбригаде Росгвардии в Ленобласти
Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Санкт-Петербург, 8 сентября. Бригаду оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии в Ленобласти подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что бригада была поднята по тревоге в соответствии с распоряжением командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Павла Дашкова.

Военнослужащие получили оружие, боеприпасы, средства связи, разведки и инженерного оснащения и совершили марш на бронетехнике в назначенный район для выполнения служебно-боевых задач.

Также в ходе внезапной проверки росгвардейцы выполнят комплекс нормативов по огневой, тактической, специальной и технической подготовке. Отмечается, что генерал-полковник Дашков проконтролировал ход проведения мероприятий, а также проверил условия размещения личного состава в части.

Ранее сообщалось, что команды Росгвардии одержали победу в турнире Кубка силовых структур города Москвы по рукопашному бою памяти В. В. Черникова. Победителей поздравил первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал-полковник Виктор Стригунов.

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