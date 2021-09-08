Чубайс от Владивостока до Лиссабона

2 сентября стало известно, что спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс возглавит российскую группу на переговорах с Евросоюзом об «углеродном налоге». Тем самым наличие общего языка между сторонами этих переговоров заранее гарантировано. Но о чем пойдет речь?

На следующий день, 3 сентября, всем известный, но далеко не всеми любимый сверхэффективный менеджер на «панели Сбера» Восточного экономического форума во Владивостоке «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» развил свои «июньские тезисы», что переход на новые энергетические технологии и вообще к ESG-формату общества определит, какие страны сформируют новую мировую элиту XXI-XXII веков, а какие надолго и, может быть, навсегда окажутся аутсайдерами, «лузерами». Все зависит от выбора руководства нашей страны сегодня: в пользу традиционной энергетики (катастрофа) или в пользу «зеленой» и «безкарбоновой» (новые возможности).

Для справки. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) — способ управления, главной целью которого является решение экологических, социальных и организационных проблем. Пока используется в основном на корпоративном уровне с перспективами расширения на государственный и международный.

Global Look Press / Chris Huby / Le Pictorium / ZUMAPRESS.com

Краткий смысл выступления Чубайса сводился к тому, что газ как источник энергии — это плохо, хотя более-менее терпимо, нефть — очень плохо, а уголь — вообще катастрофа. В частности, Анатолий Борисович заявил, что за последние два года на земном шаре произошла революция, которую в России почему-то не заметили, то есть «проспали». Он также напомнил, что Китай, в отличие от нашей страны, объявил о достижении климатической нейтральности к 2060 году и уже запустил крупнейшую в мире климатическую «углеродную» биржу, а на климатическом саммите 22 апреля сего года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о начале жесткого госконтроля на рынке угля — при том, что с 2025 года начнется снижение абсолютного потребления этого энергоносителя.

Отсюда Чубайсом был сделан вывод, что принятая правительством России угольная стратегия на период до 2035 года, во многом ориентированная на экспортные поставки в АТР и прежде всего в Китай, даже толком не начавшись, уже потерпела провал, она неработоспособна и не может быть реализована в существующей ситуации. На климатическую политику Китая мы повлиять не можем — можем только адекватно отреагировать на нее. Или, наоборот, закрыв глаза, наращивать скорость на пути к бетонной стене. Прозвучало все это сверхагрессивно, однако не слишком убедительно.

Для справки. Производство угля в России в 2020 году составило 439,2 млн тонн, из них было экспортировано 104,9 млн тонн, или почти 24%; импорт угля в КНР при собственной добыче в 3,84 млрд тонн достиг 304 млн тонн, или менее 8%.

Уже из этих цифр следует, что в ближайшие 40 или даже 100 лет от углеродной энергетики «красный дракон» уйти не сможет, что бы ни говорил сейчас «товарищ Си», — разумеется, за исключением варианта с тотальным разрушением китайской экономики, в том числе «доставки света и тепла» атомной и термоядерной энергетикой на ракетных носителях. Но это уже совсем другая история…

В данной связи интересен тот факт, что интересы России на переговорах с ЕС по «углеродному налогу» доверено представлять человеку, который с начала рыночных реформ и вплоть до настоящего времени считается едва ли не «глобалистом №1» в отечественной властной вертикали, подтверждая подобный статус почти каждым своим словом и действием.

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Не есть ли это проявление какого-то «политического Зазеркалья», в котором все кажется не тем, что оно суть на самом деле? Ведь наиболее очевидным мотивом такого назначения (которое прошло и через первого вице-премьера Андрея Белоусова, и через вице-премьера Алексея Оверчука, и через «правую руку» Михаила Мишустина) является тот факт, что Анатолий Чубайс весьма известная, авторитетная и вызывающая доверие на Западе фигура российской элиты, способная говорить с европартнерами на понятном для них языке. То есть никакого длительного периода «притирки и раскачки» не будет, разговор пойдет сразу и по существу дела.

Можно ли предположить, о чем пойдет этот разговор? Судя по изложенному выше свежему бэкграунду, более-менее да. Спецпредставитель президента РФ полностью солидаризуется с «зеленой» и «антикарбоновой» риторикой ЕС. Согласует весьма выгодный для него, особенно на первых порах, порядок исчисления и выплат «углеродного налога», то есть трансграничного корректирующего углеродного механизма (CBAM) Еврокомиссии. Разумеется, получив за это очередную порцию гнева нашей патриотической общественности. С одним небольшим но: по достигнутым соглашениям, страховать вечнозеленую и бесконечно возобновляемую, самую передовую в мире евроэнергетику от внезапных «блэкаутов» будет отсталая, «грязная», зато безотказная Россия, с ее газом, нефтью и, страшно сказать, мирным атомом. Про уголь лучше вообще промолчим… В масштабе от Бреста до Бреста, а может быть, и до Лиссабона.

Но через несколько лет как-то само собой окажется, что данная система (или что-то еще в том же роде) работает совсем в другом масштабе и совсем в другом режиме: например, от Лиссабона до Владивостока. Но с Анатолия Борисовича взятки будут гладки: он к тому времени с гордо поднятой головой прошествует в какое-нибудь «Роскарбо», созданное специально для оптимизации «карбоновых», а также связанных с ними финансовых и прочих потоков. Так было, в общем-то, всегда, а полезные традиции нужно ценить и беречь.