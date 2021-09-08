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Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 10:09
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске
Федеральное агентство новостей

Ногинск, 8 сентября. Жертвами ЧП, которое произошло в жилой многоэтажке, стали два человека. Информацию подтвердили в СКР.

По официальным данным, в результате происшествия скончались мужчина и женщина. Кроме того, пять человек получили травмы. Среди пострадавших есть дети. Их доставили в больницу.

Взрыв газа произошел сегодня в 06:55 в многоквартирном жилом доме № 9а на улице 28-го Июня. Инцидент случился в квартире во втором подъезде, в результате обрушилась часть здания. Кроме того, оказались разрушены пять квартир. Прокуратура начала проверку. Также СК возбудил уголовное дело. Причины происшествия устанавливаются.

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