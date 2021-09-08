Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место взрыва в Ногинске

Ногинск, 8 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Ногинск, чтобы лично встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоквартирном жилом доме.

Глава региона также будет контролировать ход спасательных работ. В настоящее время все жильцы дома эвакуированы. На месте работают спасатели, кинологи и правоохранители.

Воробьев поручил после разбора завалов тщательно обследовать здание. Это нужно для того, чтобы определить, какие восстановительные работы там потребуются.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным МЧС, хлопок произошел 8 сентября в 06:55 по московскому времени в доме № 9а по улице 28-го Июня.