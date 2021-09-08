Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 10:47
10:43
Общество
Цифровая платформа для взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков появится в России
10:43
Экономика
Дефицит газа в хранилищах может изменить позицию ЕС по «Северному потоку — 2»
10:42
Экономика
ФГБУ «Агроэкспорт» ожидает успеха России на мировом рынке шоколада
10:42
Происшествия
Появились кадры с места взрыва в екатеринбургской многоэтажке
10:41
Происшествия
Под завалами после взрыва в Ногинске могут находиться три человека
10:40
Экономика
Кабмин предоставит Росприроднадзору 1,46 млрд рублей
10:39
Армия
«Талибан» опроверг сведения о передаче афганской базы Баграм Китаю
10:36
Политика
Соратник Навального Волков создал в США клон ФБК для получения «донатов»
10:36
Общество
Избыток сахара и алкоголь разрушают иммунную систему организма
10:35
Политика
Посольство Украины возмутило изображение страны в составе России в итальянском учебнике
Все новости

Авторы Baijiahao объяснили постоянные нападки США на Россию

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 09:41
Политика
Авторы Baijiahao объяснили постоянные нападки США на Россию
Федеральное агентство новостей

Пекин, 8 сентября. Китайские политологи выдвинули неожиданное объяснение причинам постоянных антироссийских нападок США. Авторы местного издания поделились своим мнением.

После распада СССР расстановка геополитических сил очень изменилась. В мире осталась одна сверхдержава. Соединенные Штаты трансформировались в единоличного политического и экономического гегемона. Россия же осталась наедине с проблемами, которые унаследовала от Советского Союза.

По мнению экспертов Baijiahao, тогда наступил идеальный момент для завершения многолетнего противостояния Вашингтона и Москвы. Однако этого не случилось. В Китае полагают, что сложившейся ситуации есть довольно неожиданное объяснение.

США продолжили считать Россию своим главным противником и конкурентом. Москва не задумывалась о серьезном соперничестве с американской стороной в 1990 годы. Аналитики из Китая пришли к выводу, что США просто необходимо продолжать многолетнюю борьбу.

«Соединенным Штатам нужен враг для защиты своих интересов в Европе», — цитирует экспертов «ПолитРоссия».

Без РФ распадется НАТО, а американцы будут вынуждены вывести свои войска из европейских стран. Управлять Евросоюзом из Белого дома станет гораздо сложнее, заключили аналитики.

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол ранее пофантазировал об уничтожении НАТО Россией. Дипломат полагает, что президент РФ Владимир Путин считает Альянс несоответствующим интересам страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Авторы Baijiahao объяснили постоянные нападки США на Россию
россия сша китай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru