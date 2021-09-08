Авторы Baijiahao объяснили постоянные нападки США на Россию

Пекин, 8 сентября. Китайские политологи выдвинули неожиданное объяснение причинам постоянных антироссийских нападок США. Авторы местного издания поделились своим мнением.

После распада СССР расстановка геополитических сил очень изменилась. В мире осталась одна сверхдержава. Соединенные Штаты трансформировались в единоличного политического и экономического гегемона. Россия же осталась наедине с проблемами, которые унаследовала от Советского Союза.

По мнению экспертов Baijiahao, тогда наступил идеальный момент для завершения многолетнего противостояния Вашингтона и Москвы. Однако этого не случилось. В Китае полагают, что сложившейся ситуации есть довольно неожиданное объяснение.

США продолжили считать Россию своим главным противником и конкурентом. Москва не задумывалась о серьезном соперничестве с американской стороной в 1990 годы. Аналитики из Китая пришли к выводу, что США просто необходимо продолжать многолетнюю борьбу.

«Соединенным Штатам нужен враг для защиты своих интересов в Европе», — цитирует экспертов «ПолитРоссия».

Без РФ распадется НАТО, а американцы будут вынуждены вывести свои войска из европейских стран. Управлять Евросоюзом из Белого дома станет гораздо сложнее, заключили аналитики.

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол ранее пофантазировал об уничтожении НАТО Россией. Дипломат полагает, что президент РФ Владимир Путин считает Альянс несоответствующим интересам страны.