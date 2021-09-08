Нурмагомедов отреагировал на реализованный Бакаевым пенальти в ворота Мальты

Москва, 8 сентября. Непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол Зелимхана Бакаева в матче квалификации ЧМ-2022.

Сборная России во вторник победила команду Мальты на своем поле (2:0), полузащитник «Спартака» Бакаев реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

«Пушка», — написал Нурмагомедов в Instagram-stories.

В матче шестого тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в российской столице и завершилась со счетом 2:0. Форвард российской команды Федор Смолов забил гол на 10-й минуте встречи. Под занавес матча — на 84-й минуте — Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, увеличив преимущество россиян.

В активе команды Валерия Карпина 13 очков после шести туров отборочного турнира ЧМ-2022, в своей группе россияне занимают второе место. На первой строчке расположилась команда Хорватии.