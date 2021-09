«Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством

7 сентября 2021 года закон о принятии биткоина в качестве официального денежного средства вступил в силу в Сальвадоре. Маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей криптовалюту на официальном уровне. С этого дня по всей стране граждане, имеющие доступ к технологиям, должны будут принять биткоин. Тем не менее в правительственном постановлении из трех страниц ничего не говорится о мерах наказания для тех, кто отвергнет электронную валюту.

Многие в соцсетях выражают опасения по поводу того, к чему может привести принудительное введение оборота криптовалюты.

«Правительство Сальвадора выключило все биткоин-кошельки Chivo из-за десятков «технических трудностей». Правительство полностью контролирует их; они могут включить или выключить кому угодно кошелек когда захотят. Это кошмар Сатоси (Сатоси Накамото — псевдоним человека или группы людей, создавших первую версию биткоина. — Прим. ФАН), и мечта всех авторитарных режимов во плоти», — пишут в Twitter.

El Salvador’s government has halted all Chivo #Bitcoin wallets after dozens of “technical difficulties”



The government has full control, they can turn on or off anyone’s wallet whenever they want.



This is Satoshi’s nightmare, and an authoritarians dream come true. pic.twitter.com/VW9op22uPa — Mr. Whale (@CryptoWhale) September 7, 2021

Инициатива, предложенная президентом Сальвадора Найибом Букеле, которая подразумевает осуществление покупок, выплаты налогов, приобретение земельных участков и многое другое биткоином, вызвала неоднозначную реакцию населения и международного сообщества.

Противоречивый план

Сторонники идеи утверждают, что принятие криптовалюты будет способствовать сокращению налогов, которые граждане Сальвадора выплачивают при совершении денежных переводов, финансовой инклюзивности для тех, у кого нет банковских счетов, а также облегчит доступ к потенциально высокодоходным активам.

Bitcoin Day.



Congratulations to the people of El Salvador and to the #Bitcoin community as a whole. This is a huge day. pic.twitter.com/JLn8oupVdB — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) September 7, 2021

Критики подчеркивают, что необдуманный и поспешный план может дорого обойтись беднейшим жителям Сальвадора, когда курс биткоина упадет. Это также приведет к повышению расходов для банков и страховых компаний, появленю эффективного способа отмывания денег и риску нарушения экономической стабильности государства.

В конце июля международное агентство Moody’s понизило Сальвадор в рейтинге из-за ослабления органов управления в стране — частично по причине принятия биткоина в качестве официального платежного средства. Согласно данным Moody’s, закон о криптовалюте и другие меры поставили под угрозу достижение соглашения с Международным валютным фондом, от которого Сальвадор хочет получить миллиард долларов. Представители организации сообщили, что нашли «макроэкономические, финансовые и юридические проблемы» в данной инициативе.

Более того, принятие биткоина усилило напряженность в отношениях с иностранными партнерами, в том числе с США. Взаимодействие Сальвадора с администрацией Джо Байдена нельзя назвать идиллическим, особенно после того, как в апреле 2021 года президент Букеле отказался проводить встречу с дипломатом высшего ранга США из-за критики его правительства со стороны Байдена.

Федеральное агентство новостей /

И Всемирный банк (ВБ) отказал правительству Сальвадора в помощи с введением биткоина в качестве официального платежного средства — из-за недостаточной транспарентности и проблем в области окружающей среды.

По мнению экспертов, все факторы в совокупности могут подорвать доступ Сальвадора к необходимому внешнему финансированию накануне сроков погашения долгов в январе 2023 года.

Протесты против биткоина

Согласно опросам общественного мнения, большинство граждан страны выступали против идеи принятия биткоина. Многие заявили, что не готовы к использованию криптовалюты.

«Я не знаю про биткоин ничего и не собираюсь учиться. Я из тех людей, которые ни за что не будут пользоваться этим», — заявляет 35-летний Гуадалупе Эскобар, который продает хлеб в маленьком магазинчике в Сан-Сальвадоре.

По данным издания Financial Times, только трое из 20 опрошенных владельцев компаний сказали, что примут биткоин. Остальные или не были уверены, или полностью отвергли инициативу.

Thousands take streets to protest the #Bitcoin law in El Salvador. pic.twitter.com/mULJqABH7x — Marc Falzon (@MarcFalzon) September 7, 2021

7 сентября тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства. Участники осудили принятие закона о превращении биткоина в платежное средство и назвали решение Букеле необдуманным.

Global Look Press / © Víctor Peña

На протяжении последней недели в столице страны проходили протесты, организованные профсоюзами и социальными группами. На одной из демонстраций полицией был задержан специалист по цифровым технологиям, который выразил несогласие с планом по введению биткоина и предупредил о возможных негативных последствиях.

Тем не менее, расчет в биткоинах в стране уже работает.

«Только что зашел в McDonald's в Сан-Сальвадоре, чтобы посмотреть, смогу ли заплатить за завтрак в биткоинах. Если честно, был уверен, что мне откажут. Однако же: они напечатали чек с QR-кодом, который ведет на страницу с инвойсом системы Lightning, и вот я наслаждаюсь своим завтраком!» — пишет пользователь Twitter.

Just walked into a McDonald's in San Salvador to see if I could pay for my breakfast with bitcoin, tbh fully expecting to be told no.



But low and behold, they printed a ticket with QR that took me to a webpage with Lightning invoice, and now I'm enjoying my desayuno traditional! pic.twitter.com/NYCkMNbv7U — Aaron van Wirdum (@AaronvanW) September 7, 2021

Введение криптовалюты в Сальвадоре

Правительство Букеле ввело в обращение цифровой кошелек для биткоина под названием Chivo («Крутой»). На каждом счету в случае регистрации будет 30 долларов в биткоине для всех пользователей. Банкоматы Chivo, размещенные по всей стране, позволят потребителям покупать криптовалюту или переводить ее в наличные практически без комиссий.

There are over 200 commission-free #bitcoin ATMs in El Salvador⚡️



Probably nothing. pic.twitter.com/Njeif9CU7i — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 7, 2021

Вдохновением для инициативы послужил проект под названием Bitcoin Beach («Биткоиновый пляж») в Эль-Сонте, маленьком городке недалеко от столицы, где туристы и местные уже используют криптовалюту. В 2019 году неизвестный американский гражданин начал финансирование общественных работ с оплатой в биткоинах. Теперь многие молодые сальвадорцы стремятся стимулировать его применение.

pixabay.com / PD

Законодательная ассамблея 9 июня одобрила соответствующий проект, отправленный президентом Найибом Букеле на рассмотрение. За его принятие проголосовали 62 из 84 депутатов.

«Это откроет путь для финансовой инклюзивности, инвестиций, туризма, инноваций и экономического развития Сальвадора», — написал президент на своей странице в Twitter.

Кроме того, в государстве началось строительство хаба по майнингу криптовалюты в общегосударственных масштабах за счет геотермальной энергии. По словам Букеле, в Сальвадоре будет добываться «на 100% экологически чистый биткоин» — без загрязнения атмосферы, земли и воды.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos ????



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor ???????? pic.twitter.com/SVph4BEW1L — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) June 9, 2021

Крупные предприятия розничной торговли готовятся начать операции с использованием биткоина. Кроме того, по словам исполнительного директора частной организации Леонор Сельвы, в сентябре ожидается резкий скачок продаж из-за избыточной ликвидности, но потом ситуация будет полна неопределенности.

Испытание для биткоина

После принятия Сальвадором биткоин проходит самое большое испытание за 12 лет своего существования. Эксперты внимательно следят за экспериментом, чтобы определить его влияние на государство и валюту в целом.

Курс биткоина 6 сентября повысился на 1,49% — до 52 тысяч долларов. В Refinitiv Eikon прогнозировали, что цена за биткоин может достичь 56 тысяч долларов. Однако после объявления о вступлении закона в силу курс валюты упал на 17% — до 46 тысяч долларов. В прошлом году биткоин вырос в цене с 10 до 60 тысяч долларов.

Bitcoin plunges on the day El Salvador introduces the cryptocurrency as legal tender https://t.co/L5jjjFlr8L pic.twitter.com/CpXFAM0Y6g — Bloomberg Markets (@markets) September 7, 2021

На данный момент правительство Сальвадора располагает 550 биткоинами: 6 сентября Букеле сообщил о покупке 400, 7 сентября он воспользовался падением цен для приобретения еще 150. Президент подчеркнул, что страна планирует купить намного больше.

It appears the discount is ending ????



Thanks for the dip @IMFNews. We saved a million in printed paper.



El Salvador now holds 550 bitcoin.#BitcoinDay #BTC ???????? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 7, 2021

Если инициатива пройдет успешно, другие государства последуют примеру Сальвадора. Власти Панамы также рассматривают данную возможность.