Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 12:16
12:16
Политика
Польша требует судебной неприкосновенности и денег «во имя единства ЕС» против России
12:16
Происшествия
Жительница взорвавшегося дома в Ногинске жаловалась на запах газа в подъезде
12:14
Спорт
Владимир Путин назвал «незабываемыми» выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио
12:14
Общество
ФАН намерен остановить попытку вмешательства иностранных НПО в выборы в РФ
12:10
Общество
Хитрый лис украл камеру у туристов на Камчатке и стал звездой интернета
12:08
Весь мир
Алжир не продлил контракт на проходящий через Марокко газопровод в Европу
12:07
Происшествия
Гордость социалистической эпохи: жительница Ногинска рассказала о взорвавшейся многоэтажке
12:05
Экономика
Минфин оценил прибыль от введения нового цифрового налога в России
12:03
Общество
Умерла жена дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина
12:02
Происшествия
Сотрудники МЧС эвакуировали детей из школы в Кирове
Все новости

«Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:00
Весь мир
«Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством
Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman  /  Федеральное агентство новостей

7 сентября 2021 года закон о принятии биткоина в качестве официального денежного средства вступил в силу в Сальвадоре. Маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей криптовалюту на официальном уровне. С этого дня по всей стране граждане, имеющие доступ к технологиям, должны будут принять биткоин. Тем не менее в правительственном постановлении из трех страниц ничего не говорится о мерах наказания для тех, кто отвергнет электронную валюту.

Многие в соцсетях выражают опасения по поводу того, к чему может привести принудительное введение оборота криптовалюты.

«Правительство Сальвадора выключило все биткоин-кошельки Chivo из-за десятков «технических трудностей». Правительство полностью контролирует их; они могут включить или выключить кому угодно кошелек когда захотят. Это кошмар Сатоси (Сатоси Накамото — псевдоним человека или группы людей, создавших первую версию биткоина. — Прим. ФАН), и мечта всех авторитарных режимов во плоти», — пишут в Twitter.

Инициатива, предложенная президентом Сальвадора Найибом Букеле, которая подразумевает осуществление покупок, выплаты налогов, приобретение земельных участков и многое другое биткоином, вызвала неоднозначную реакцию населения и международного сообщества.

Противоречивый план

Сторонники идеи утверждают, что принятие криптовалюты будет способствовать сокращению налогов, которые граждане Сальвадора выплачивают при совершении денежных переводов, финансовой инклюзивности для тех, у кого нет банковских счетов, а также облегчит доступ к потенциально высокодоходным активам.

Критики подчеркивают, что необдуманный и поспешный план может дорого обойтись беднейшим жителям Сальвадора, когда курс биткоина упадет. Это также приведет к повышению расходов для банков и страховых компаний, появленю эффективного способа отмывания денег и риску нарушения экономической стабильности государства.

В конце июля международное агентство Moodys понизило Сальвадор в рейтинге из-за ослабления органов управления в стране — частично по причине принятия биткоина в качестве официального платежного средства. Согласно данным Moodys, закон о криптовалюте и другие меры поставили под угрозу достижение соглашения с Международным валютным фондом, от которого Сальвадор хочет получить миллиард долларов. Представители организации сообщили, что нашли «макроэкономические, финансовые и юридические проблемы» в данной инициативе.

Более того, принятие биткоина усилило напряженность в отношениях с иностранными партнерами, в том числе с США. Взаимодействие Сальвадора с администрацией Джо Байдена нельзя назвать идиллическим, особенно после того, как в апреле 2021 года президент Букеле отказался проводить встречу с дипломатом высшего ранга США из-за критики его правительства со стороны Байдена.

«Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством
Федеральное агентство новостей  / 

И Всемирный банк (ВБ) отказал правительству Сальвадора в помощи с введением биткоина в качестве официального платежного средства — из-за недостаточной транспарентности и проблем в области окружающей среды.

По мнению экспертов, все факторы в совокупности могут подорвать доступ Сальвадора к необходимому внешнему финансированию накануне сроков погашения долгов в январе 2023 года.

Протесты против биткоина

Согласно опросам общественного мнения, большинство граждан страны выступали против идеи принятия биткоина. Многие заявили, что не готовы к использованию криптовалюты.

«Я не знаю про биткоин ничего и не собираюсь учиться. Я из тех людей, которые ни за что не будут пользоваться этим», — заявляет 35-летний Гуадалупе Эскобар, который продает хлеб в маленьком магазинчике в Сан-Сальвадоре.

По данным издания Financial Times, только трое из 20 опрошенных владельцев компаний сказали, что примут биткоин. Остальные или не были уверены, или полностью отвергли инициативу.

7 сентября тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства. Участники осудили принятие закона о превращении биткоина в платежное средство и назвали решение Букеле необдуманным.

«Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством
Global Look Press  / © Víctor Peña

На протяжении последней недели в столице страны проходили протесты, организованные профсоюзами и социальными группами. На одной из демонстраций полицией был задержан специалист по цифровым технологиям, который выразил несогласие с планом по введению биткоина и предупредил о возможных негативных последствиях.

Тем не менее, расчет в биткоинах в стране уже работает.

«Только что зашел в McDonald's в Сан-Сальвадоре, чтобы посмотреть, смогу ли заплатить за завтрак в биткоинах. Если честно, был уверен, что мне откажут. Однако же: они напечатали чек с QR-кодом, который ведет на страницу с инвойсом системы Lightning, и вот я наслаждаюсь своим завтраком!» — пишет пользователь Twitter.

Введение криптовалюты в Сальвадоре

Правительство Букеле ввело в обращение цифровой кошелек для биткоина под названием Chivo («Крутой»). На каждом счету в случае регистрации будет 30 долларов в биткоине для всех пользователей. Банкоматы Chivo, размещенные по всей стране, позволят потребителям покупать криптовалюту или переводить ее в наличные практически без комиссий.

Вдохновением для инициативы послужил проект под названием Bitcoin Beach («Биткоиновый пляж») в Эль-Сонте, маленьком городке недалеко от столицы, где туристы и местные уже используют криптовалюту. В 2019 году неизвестный американский гражданин начал финансирование общественных работ с оплатой в биткоинах. Теперь многие молодые сальвадорцы стремятся стимулировать его применение.

«Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством
pixabay.com  / PD

Законодательная ассамблея 9 июня одобрила соответствующий проект, отправленный президентом Найибом Букеле на рассмотрение. За его принятие проголосовали 62 из 84 депутатов.

«Это откроет путь для финансовой инклюзивности, инвестиций, туризма, инноваций и экономического развития Сальвадора», — написал президент на своей странице в Twitter.

Кроме того, в государстве началось строительство хаба по майнингу криптовалюты в общегосударственных масштабах за счет геотермальной энергии. По словам Букеле, в Сальвадоре будет добываться «на 100% экологически чистый биткоин» — без загрязнения атмосферы, земли и воды.

Крупные предприятия розничной торговли готовятся начать операции с использованием биткоина. Кроме того, по словам исполнительного директора частной организации Леонор Сельвы, в сентябре ожидается резкий скачок продаж из-за избыточной ликвидности, но потом ситуация будет полна неопределенности.

Испытание для биткоина

После принятия Сальвадором биткоин проходит самое большое испытание за 12 лет своего существования. Эксперты внимательно следят за экспериментом, чтобы определить его влияние на государство и валюту в целом.

Курс биткоина 6 сентября повысился на 1,49% — до 52 тысяч долларов. В Refinitiv Eikon прогнозировали, что цена за биткоин может достичь 56 тысяч долларов. Однако после объявления о вступлении закона в силу курс валюты упал на 17% — до 46 тысяч долларов. В прошлом году биткоин вырос в цене с 10 до 60 тысяч долларов.

На данный момент правительство Сальвадора располагает 550 биткоинами: 6 сентября Букеле сообщил о покупке 400, 7 сентября он воспользовался падением цен для приобретения еще 150. Президент подчеркнул, что страна планирует купить намного больше.

Если инициатива пройдет успешно, другие государства последуют примеру Сальвадора. Власти Панамы также рассматривают данную возможность.

«Это похоже на что-то из дивного нового мира. Мы находимся в неизведанных водах по причине этой инициативы, но мне не терпится увидеть, к чему это нас приведет. По крайней мере, мы сможем многому научиться», — заявил представитель компании blockchain.com в Майами Гэррик Хайлмэн.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Дивный новый мир»: Сальвадор первым на планете сделал биткоин платежным средством
биткоины криптовалюта национальная валюта сальвадор букеле
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru