Лондон, 8 сентября. Афганские военные, обученные инструкторами из США и Великобритании, присоединились к «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), сообщает The Times.

Источники издания в британской армии сообщили, что бойцы афганских правительственных войск перешли на сторону боевиков после поражения сил сопротивления в провинции Панджшер. Источники обратили внимание на то, что некоторые члены «Талибана» пользуются методами, которым могли научиться только у инструкторов стран Североатлантического альянса.

Собеседники журналистов также указали на рост дисциплины среди талибов, что также говорит об их тренировках. При этом аналитик разведывательной компании Dragonfly Барбара Келемен предположила, что военные могли присоединиться к движению «Талибан» ради экономической выгоды и обеспечения безопасности своих родных.

Последние подразделения американского вооруженного контингента покинули Афганистан в конце августа. Тогда республику уже контролировали боевики «Талибана». Ранее, как сообщает RT, в Вашингтоне не исключили признания правительства талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.