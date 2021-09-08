Модернизированный кроссовер Skoda Kodiaq показали в Москве

Москва, 8 сентября. Отечественные дилеры запустят в реализацию новый шведский внедорожник Skoda Kodiaq в IV квартале этого года.

Обновленный кроссовер Kodiaq добрался и до российского рынка. Согласно планам автомобилестроительной компании Skoda, модель будет собираться в России на заводе в Нижнем Новгороде. Автолюбители смогут опробовать машину в пяти комплектациях. Об этом пишет «Автостат».

«Начинка» автомобилей будет состоять из силового агрегата на 1,4 л или 2,0 л, мощность которого варьируется от 125 до 180 л.с. Водители смогут выбрать как механическую, так и автоматическую коробку передач, а также передний или полный привод. Начальная стоимость кроссовера составляет 1,961 млн рублей.

Стартовая модификация будет оснащаться светодиодными задними фарами и «противотуманками». Помимо этого, производитель обещает диски из легких сплавов на 17 дюймов и кожаное рулевое колесо на двух спицах. Международная версия Kodiaq была представлена общественности еще в апреле. Измененный внедорожник получил более рельефный капот и другую радиаторную решетку.

Автопроизводитель из Чехии в начале лета решил поднять ценники на реализуемые в России модели. Корректировка цен не затронула только несколько транспортных средств.