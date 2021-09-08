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Пострадавшими в ДТП с автобусом на Кубани стали девять человек
Происшествия
Пострадавшими в ДТП с автобусом на Кубани стали девять человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 8 сентября. Девять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Кавказском районе Кубани. Госпитализация потребовалась четырем пассажирам, уточнили в оперативном штабе региона.

Ранее сообщалось, что в результате дорожного происшествия травмы получили семь человек, двух из которых доставили в больницу. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, пассажирами автобуса были студенты из Ставропольского края. Водитель транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик, а после съехал в кювет.

«Автобус, предварительно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего допустил съезд в кювет. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. На место ДТП выехал прокурор Кавказского района Сергей Котиков», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в момент ДТП внутри автобуса находились 46 человек.

Массовое ДТП накануне произошло на Хорошевской эстакаде в Москве. По данным РИАМО, участниками дорожного происшествия стали четыре автомобиля.

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дтп автобус краснодарский край
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