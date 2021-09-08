ДОМ.РФ фиксирует снижение спроса на льготную ипотеку в России

Москва, 8 сентября. Объем принятых заявок и выдач по льготной ипотеке на новое жилье сократился до минимума. Об этом заявили в финансовом институте развития в жилищной сфере России АО «ДОМ.РФ».

В сентябре 2021 года банки выдали 1,6 тыс. ссуд на 3,9 млрд рублей. При этом в июле-августе было оформлено примерно три-четыре тысячи кредитов на 8,8-9,5 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

Падение спроса на жилищные займы отмечалось уже в июле. В том месяце кредитные организации выдали на 15% меньше ссуд, а их сумма сократилась на 21% по сравнению с июнем. Восстановления выдач по ипотеке не стоит ожидать ни в льготной, ни в рыночной категории из-за исчерпания пула платежеспособных заемщиков. Такое мнение выразила старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова.

Московские девелоперы вдвое повысили размер дисконтов в начале июля. Это случилось сразу после корректировки условий льготной ипотеки, обратили внимание специалисты ЦИАН.