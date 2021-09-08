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Почему убийцы российских детей повторяют свои преступления
Общество
Почему убийцы российских детей повторяют свои преступления
pxhere.com  / 

Рецидивная преступность в России составляет почти 45%, но даже на убийц детей распространяется мораторий на смертную казнь, действующий с 1997 года. В результате самые отъявленные негодяи, серийные убийцы и насильники выходят на свободу и повторяют свои преступления. В начале августа в Удмуртии над малолетней девочкой надругался рецидивист, приговоренный к расстрелу и вышедший по УДО. Неделей раньше Самарский областной суд принял к рассмотрению ходатайство о досрочном освобождении другого педофила — Олега Рылькова, убившего и изнасиловавшего десятки детей.

Педофил из Кемеровской области Виктор Пестерников, получивший за свои преступления всего 10 лет лишения свободы, освободившись, изнасиловал и убил двух девочек. Преступнику 41 год, и если за это преступление он снова получит всего 10 лет, то выйдет в 51 год и сможет еще не раз убить кого-то из российских детей.

Кто и когда остановит этот конвейер смерти? Кто ответит за отсутствие должного контроля и наблюдения за опасными рецидивистами, выпускаемыми на волю? Почему общество — за смертную казнь, а депутаты, которых выбрало это общество, не в состоянии принять соответствующие законы?

Эти и другие вопросы мы обсудим в студии пресс-центра «Патриот» с уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

Брифинг Сергея Шабанова состоится в среду, 8 сентября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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