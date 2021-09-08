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Зачем России новые города, где и как их надо строить

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 09:37
Общество
Зачем России новые города, где и как их надо строить
innopolis.com  /  Иннополис

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о назревшей необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. По его мнению, это должны быть научно-промышленные и экономические центры, которые станут новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.

Зачем России новые города в Сибири? Кто и за чей счет должен будет их строить? Поедут ли в Сибирь россияне и наши соотечественники? Каковы главные градостроительные ошибки СССР и России? Урбанисты критикуют новые районы и такую современную застройку, как Сколково и Иннополис, объективна ли эта критика? Почему в городах перестали строить подземные переходы — ведь они безопасней и удобнее наземных? Как сделать современные российские города комфортными и непохожими друг на друга?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга, заслуженный архитектор России Святослав Гайкович.

Брифинг Святослава Гайковича состоится в среду, 8 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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