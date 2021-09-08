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Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 09:13
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 сентября. Курс американской национальной валюты увеличился на открытии торгового дня в среду.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов доллар США стал дороже на 0,95 копейки. Курс американской валюты добрался до отметки в 73,36 рубля, отмечает ТАСС.

По данным Московской биржи, курс евро также увеличился утром 8 сентября. Валюта подорожала на 1,15 копейки, до 86,85 рубля.

Ранее финансовые аналитики перечислили факторы, которые влияют на укрепление российской валюты. Поддержку рублю оказывает слабеющий на мировом рынке доллар США. Также позитивно на валюту влияют высокие цены на нефть. Дальнейшая динамика российского рубля будет зависеть от движения инфляции и решения Центрального банка РФ по процентной ставке.

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