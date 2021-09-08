Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 10:46
10:43
Общество
Цифровая платформа для взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков появится в России
10:43
Экономика
Дефицит газа в хранилищах может изменить позицию ЕС по «Северному потоку — 2»
10:42
Экономика
ФГБУ «Агроэкспорт» ожидает успеха России на мировом рынке шоколада
10:42
Происшествия
Появились кадры с места взрыва в екатеринбургской многоэтажке
10:41
Происшествия
Под завалами после взрыва в Ногинске могут находиться три человека
10:40
Экономика
Кабмин предоставит Росприроднадзору 1,46 млрд рублей
10:39
Армия
«Талибан» опроверг сведения о передаче афганской базы Баграм Китаю
10:36
Политика
Соратник Навального Волков создал в США клон ФБК для получения «донатов»
10:36
Общество
Избыток сахара и алкоголь разрушают иммунную систему организма
10:35
Политика
Посольство Украины возмутило изображение страны в составе России в итальянском учебнике
Все новости

Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске
Происшествия
Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Омск, 8 сентября. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию представителей террористической ячейки, которые собирались вступить в ряды международной террористической организации.

В ведомстве рассказали, что задержанные оказались иностранцами. Они пытались заставить своих знакомых вступить в ряды радикалов. В отношении трех членов ячейки возбудили уголовные дела, остальных граждан депортируют из страны. Число членов группировки и страна, куда они планировали направиться, не уточняются.

Ранее сотрудники ФСБ РФ по Свердловской области обнаружили и перекрыли канал незаконной миграции. Организаторам преступной схемы платили за каждого въехавшего мигранта от 15 до 50 тысяч рублей. Силовики обыскали дома и квартиры злоумышленников.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске
задержание омск силовики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru