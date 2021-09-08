Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске

Омск, 8 сентября. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию представителей террористической ячейки, которые собирались вступить в ряды международной террористической организации.

В ведомстве рассказали, что задержанные оказались иностранцами. Они пытались заставить своих знакомых вступить в ряды радикалов. В отношении трех членов ячейки возбудили уголовные дела, остальных граждан депортируют из страны. Число членов группировки и страна, куда они планировали направиться, не уточняются.

Ранее сотрудники ФСБ РФ по Свердловской области обнаружили и перекрыли канал незаконной миграции. Организаторам преступной схемы платили за каждого въехавшего мигранта от 15 до 50 тысяч рублей. Силовики обыскали дома и квартиры злоумышленников.