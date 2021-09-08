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Опубликованы кадры последствий взрыва в подмосковном Ногинске

Происшествия

Очевидцы опубликовали кадры с места взрыва в Ногинске. По данным источника в правоохранительных органах, утром 8 сентября в многоквартирном доме произошла утечка газа.

На опубликованных кадрах видно, как разрушенный фасад дома обрушился на припаркованные машины. На месте инцидента дежурят порядка 120 сотрудников экстренных служб. Рядом с поврежденным зданием собрались местные жители, которые наблюдают за ходом спасательных работ.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в ходе взрыва в доме на улице 28-ого Июня обрушилось четыре этажа, полностью разрушено восемь квартир. По последним данным пострадавшими считаются восемь человек, двое из которых дети. Граждане госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Из здания уже эвакуировали 173 человека. Пресс-служба МЧС уточнила, что под завалами еще могут находится двое людей. Ранее СМИ сообщали, что одна из жительниц дома перестала выходить на связь.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На место инцидента прибыл вице-губернатор региона Евгений Хромушин и другие представители местной власти.

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