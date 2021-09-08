Специалист «Банкавто» Власов предупредил россиян о дальнейшем росте цен на авто

Москва, 8 сентября. Стоимость новых автомобилей в России в следующем году будет только расти. Об этом сообщил специалист «Банкавто» Сергей Власов.

Рост цен также обусловлен дефицитом на рынке микрочипов и вызванного тем самым дисбаланса между спросом и предложением. Производители будут вынуждены адаптировать комплектации автомобилей и останавливать производство. Единственным выходом из ситуации Власов видит децентрализацию производства микрочипов.

«Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания», — передает слова специалиста РИА Новости.

По его словам, в настоящее время невозможно сразу купить автомобиль, стоять в очереди за ним приходится по полгода и больше. Причем это касается как бюджетных моделей, так и люксовых. Власов отмечает, что в прошлом году автосалоны пустели из-за начавшейся эпидемии, а сейчас людям приходится ждать месяцами, поскольку не хватает компонентов. Это вынуждает производителей задирать ценники, которые растут за счет нестабильности курса валют, а также рисков дилеров, опасающихся не окупить затраты на производство.

Спрос на трехлетние и пятилетние подержанные автомобили вырос по сравнению с показателями прошлого года в России. Об этом сообщает «Авито Авто».