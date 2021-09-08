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Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом
Шоу-бизнес
Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом
Pr Scr youtube.com  /  Movieclips Trailers

Лос-Анджелес, 8 сентября. В Сети появилось видео, где голливудский актер Джонни Депп изобразил Джека Воробья для юного фаната, который оделся как известный пират.

Звезда кинофраншизы «Пираты Карибского моря» впервые сыграл свою знаменитую роль в 2003 году. После этого он вновь появлялся на экранах в своем амплуа четыре раза. В настоящее время компания Disney разрабатывает шестой фильм. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Депп сыграл во многих известных кинолентах, но у фанатов он ассоциируется с капитаном Джеком Воробьем. Актер был номинирован на «Оскар» за фильм «Проклятие черной жемчужины». С тех пор он является ключевой фигурой франшизы благодаря своей харизме, узнаваемому костюму, манерам и акценту.

Артист посетил Американский кинофестиваль во Франции в качестве почетного гостя. В Сети появилось видео, как он общается со своим юным фанатом, одетым как Джек Воробей.

После встречи с ребенком Депп перевоплотился в пирата. Он пошутил об их общей внешности с невнятным британским акцентом, инстинктивно пошатываясь и жестикулируя. Затем он прекратил притворяться и улыбнулся.

Фанат передал ему свой рисунок с Джеком Воробьем и плюшевого ленивца. В ответ Джонни пожал ему руку и обнял, чем привел ребенка в восторг.

Ранее стало известно, что известный канадский режиссер Дени Вильнев готов приступить к съемкам продолжения фантастического фильма «Дюна». Кинематографист планирует начать работу в следующем году.

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Джонни Депп кино голливуд
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