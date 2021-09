Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом

Лос-Анджелес, 8 сентября. В Сети появилось видео, где голливудский актер Джонни Депп изобразил Джека Воробья для юного фаната, который оделся как известный пират.

Звезда кинофраншизы «Пираты Карибского моря» впервые сыграл свою знаменитую роль в 2003 году. После этого он вновь появлялся на экранах в своем амплуа четыре раза. В настоящее время компания Disney разрабатывает шестой фильм. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Депп сыграл во многих известных кинолентах, но у фанатов он ассоциируется с капитаном Джеком Воробьем. Актер был номинирован на «Оскар» за фильм «Проклятие черной жемчужины». С тех пор он является ключевой фигурой франшизы благодаря своей харизме, узнаваемому костюму, манерам и акценту.

Артист посетил Американский кинофестиваль во Франции в качестве почетного гостя. В Сети появилось видео, как он общается со своим юным фанатом, одетым как Джек Воробей.

Johnny Depp making the voice of Jack Sparrow for this little child... It's too lovely ... ❤️ pic.twitter.com/9bN8Q6uYkU