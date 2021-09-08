Крымский депутат Фикс призвал ООН обратить внимание диверсию Киева

Крым, 8 сентября. Политике произвола киевских властей пора положить конец, уверен первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

ООН следует отреагировать на диверсию, устроенную украинскими спецслужбами в Крыму на газопроводе, заявил депутат в беседе с РИА Новости. Их действия можно назвать террором в отношении мирных граждан, считает он.

«Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН», — отметил Фикс.

При этом не стоит ожидать реакции западных стран на диверсию Украины и ее «бандитские дела». Следует ожидать реакции правоохранительных органов Российской Федерации — вот от них негодяи понесут заслуженное наказание за все те вредоносные действия, совершенные по отношению к жителям полуострова. Также Фикс недавно посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от националистических замашек перед посещением полуострова.