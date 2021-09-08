Гуманность к рецидивистам: почему российское правосудие так снисходительно к убийцам

В ближайшие два года на свободу выйдут 11 серийных убийц, осужденных на смертную казнь еще во времена СССР, сообщили во ФСИН. В среднем за умышленное убийство, даже с отягчающими, российский преступник получает пять лет лишения свободы, причем отбывает из них еще меньше, выходя на свободу по УДО. Более того, любой преступник, даже приговоренный к пожизненному заключению, через 25 лет может выйти на свободу условно-досрочно. Для этого всего лишь необходимо обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

«Нет раскаяния, говорю же вам. Если бы меня сейчас выпустили, первым делом я убил бы пару человек, чтобы стресс снять, изнасиловал бы женщину, выпил водки. А дальше — как карта ляжет», — заявил журналистам «битцевский маньяк» Пичушкин, на счету которого — 49 доказанных жесточайших убийств.

Почему даже отъявленным рецидивистам в российских судах не суммируют сроки за каждое преступление, а, напротив, поглощают большие сроки меньшими? Как можно применять УДО к серийным убийцам? Почему признанных невменяемыми преступников отпускают на свободу из российских больниц по истечении трех лет? Почему ФСИН рапортует о крупнейшем сокращении числа заключенных в России (до 378 тысяч) как о достижении, при том что число убийств и тяжких преступлений не падает? Почему вместо статьи «Убийство» следствие все чаще применяет более мягкую статью «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Андрей Бабушкин , член Совета по правам человека при Президенте РФ;

, член Совета по правам человека при Президенте РФ; Виталий Милонов, депутат Госдумы.

Эфир состоится в среду, 8 сентября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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